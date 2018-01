Agenda ´verde´

Boa opção para quem já quer começar o ano pensando em consumo consciente é a agenda de 2007 do MAM. Ela é feita inteiramente em papel reciclado e, no início de cada mês, você ainda pode se deliciar com belas imagens do acervo do museu. Entre os artistas escolhidos estão Tarsila do Amaral, Paulo Climatchauska, Vik Muniz, Sandra Cinto, entre outros. Além da inovação no papel, o tradicional vermelho e preto, marca registrada do MAM, dão espaço para o bege do papel reciclado. A empresária Teca Leopoldo e Silva, 44 anos, responsável pelo projeto, explica que a iniciativa do papel reciclado é uma escolha do consumidor. ?Percebemos que as pessoas estão cada vez mais preocupadas em consumir produtos diferenciados. O consumidor está consciente de que o produto é sustentável sem deixar de ser sofisticado?, diz. A agenda custa R$ 38,50 e o telefone para informações é 5549-9688, ramal 8.