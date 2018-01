Agência sugere alimento orgânico como alternativa

Ao oferecer dicas de alimentação ao consumidor, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomenda o uso de produtos de origem orgânica, sem agrotóxicos. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) criou o Selo Único do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica. Atualmente, cerca de 30 credenciadoras atestam a qualidade dos orgânicos. Para receber o selo, os produtores serão fiscalizados. O problema é que esses alimentos são caros. Por isso, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, aconselhou ontem os consumidores a sempre buscarem identificar a origem do produto nos supermercado. Uma forma é prestar atenção no nome e no endereço do produtor nas embalagens. Outra alternativa é lavá-los bem, descascá-los, quando possível, além de ferver os legumes. No caso das verduras, uma saída é dar preferência às folhas nos miolos dos maços. Altos níveis de agrotóxicos levam à intoxicação. Entre os sintomas estão respiração fraca, temperatura baixa e alterações no hálito. Em casos graves pode haver hemorragias, convulsões e alucinação.