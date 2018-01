Afinal, qual é a quantidade ideal de água que devo ingerir todo dia?

O ideal é ingerir de 1,5 a 2 litros por dia. O correto é beber um copo de 250 ml a cada hora. Sucos de fruta, refrigerantes e água de coco também contam. A água com gás e as bebidas interferem na digestão - por isso, é melhor evitá-las. Bebidas alcoólicas não entram na contagem, porque estimulam a produção de urina. Para saber se está ingerindo a quantidade ideal de água, basta prestar atenção na coloração da urina. Se estiver incolor, você está ingerindo água na quantidade certa. Se estiver com a cor amarela forte, é preciso ingerir mais líquidos. Ressecamento da pele, intestino preso e quedas de cabelo também podem ser sinais de desidratação. Esta coluna é uma parceria do Jornal da Tarde com o Hospital Albert Einstein (Av. Albert Einstein, 627/701, Morumbi. Tel.: 3747-1233) Envie suas dúvidas para Av. Eng. Caetano Álvares, 55, Limão, cep. 02598-900