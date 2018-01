Adeus a Michael pode ser na sexta

A cerimônia do último adeus ao Rei do Pop, o cantor Michael Jackson, poderá ser realizada nesta sexta-feira, no rancho Neverland, parque de diversões particular que o astro criou em Santa Barbara, Califórnia, a cerca de 150 km de Los Angeles. O ato não significa que Jackson será enterrado no rancho, mas apenas que seu corpo seria velado ali - e a família cumpriria assim sua promessa de fazer um ato aberto ao público. Confira um playlist do rei do pop O jornal britânico The Guardian chegou a divulgar detalhes da cerimônia fúnebre, que até o início da tarde de ontem não tinha sido confirmada nem pela família nem pelas autoridades de Santa Barbara. Um comboio de 30 veículos acompanharia o funeral, e a polícia da Califórnia trataria das questões relativas ao trânsito. A polícia de Santa Barbara informou que, se for confirmada a cerimônia, poderá fechar a Figueroa Road, uma estrada rural que sai de Neverland, para poder controlar melhor o tráfico. Espera-se uma fila de carros que tome toda a estrada entre as duas cidades, Los Angeles e Santa Barbara. A sexta foi escolhida, segundo observadores, porque antecede o feriado nacional do Dia da Independência, o que permitiria aos fãs se deslocarem à noite para Santa Barbara sem a preocupação de voltar em massa no dia seguinte, o que poderia ocasionar caos e acidentes nas estradas da California. Havia ontem uma segunda especulação: o corpo de Michael seria levado ainda para cremação em sua cidade natal, Gary, Indiana. O prefeito da cidade, Rudy Clay, chegou a dar declarações falando de conversações com a família de Michael para definir os detalhes da construção de um memorial na cidade, na esquina da Jackson Street com a 23rd Avenue. O jornal Examiner, de Encino, onde vive a família Jackson, prevê um velório tão disputado quanto foram os funerais da Princesa Diana ou do ex-presidente John Kennedy - ou até maior. INGRESSOS O rancho Neverland, após o funeral, seria aberto para visitação pública mediante pagamento de ingressos, tornando-se um foco de romaria tão disputado quanto Graceland, a antiga moradia de Elvis Presley. Seria uma saída para a família faturar perpetuamente em cima da mitologia de Michael Jackson - Graceland cobra até US$ 69 pelos tingressos para a mansão que foi de Elvis. Thomas J. Barrack Jr., financista de Los Angeles dono da empresa Century City (ele é, oficialmente, o dono de Neverland, comprada de Michael Jackson, que manteve os direitos de exploração da propriedade) conclamou os moradores de Santa Barbara, em carta aberta à comunidade, a "adotar uma atitude de hospitalidade, calorosa e tolerante" em relação ao funeral. A mensagem foi divulgada pelo Los Angeles Times. A empresa AEG Live, promotora do show que Michael Jackson faria em Londres, anunciou que a turnê poderia seguir adiante com a família Jackson no palco. Em Nova York, a romaria de fãs para homenagear Michael continua na frente do tradicional Teatro Apollo, no Harlem, onde a carreira do cantor começou, aos 9 anos, após ganhar um concurso de novos talentos, em 1967.