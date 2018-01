Adesão ao ProUni vai até o fim do mês

As Instituições de Ensino Superior (IES) privadas interessadas em participar do Programa Universidade para Todos (ProUni) têm até o dia 29 de outubro para fazerem sua adesão. Para tanto, devem informar o Ministério da Educação por meio do site do ProUni (http://prouni-inscricao.mec.gov.br/prouni) que tipo de bolsa pretendem conceder. As instituições podem oferecer bolsas integrais e parciais a estudantes de baixa renda em cursos de graduação e seqüenciais.