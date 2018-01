Acordo promete beneficiar deficientes

A Secretaria de Estado da Saúde de SP e a Defensoria Pública do Estado realizaram acordo judicial para acelerar a entrega de órteses, próteses e cadeiras de rodas a 339 portadores de deficiência física do Vale do Paraíba. Segundo a Defensoria, se cumprido, o acerto entre os dois órgãos acabará com a fila de espera atual - alguns pacientes já aguardam há sete anos pelos equipamentos. O acordo prevê a entrega, já nesta semana, de 71 bengalas e muletas.