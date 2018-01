Acordo europeu vai definir sucesso ou fracasso de Poznan

Grupo de países que mais batalhava pela criação de metas ambiciosas para proteção ambiental, a União Européia está dividida na 14ª Conferência do Clima das Nações Unidas, em Poznan, Polônia. Ao mesmo tempo que participam da reunião internacional, delegados dos 27 países-membros do bloco também discutem a adoção do Pacote Energia-Clima, um projeto que prevê redução das emissões de gases de efeito estufa, investimentos em energias renováveis e economia de energia. Acompanhe a reunião de Poznan e a participação do Brasil A discussão no interior da União Européia é crucial para o resultado da Conferência do Clima porque países como Alemanha, França e Reino Unido são três dos maiores defensores da criação de metas ambiciosas para o acordo pós-Protocolo de Kyoto. Desde outubro, as divergências são crescentes. Na última reunião de cúpula do Conselho Europeu, Itália e Polônia bloquearam um acordo. Agora, a Alemanha também impõe restrições. O desacordo tem fundo econômico. O Pacote Energia-Clima prevê três metas até 2020 (chamadas 3x20): 20% de redução das emissões de gases-estufa, uso de 20% de energia de fontes renováveis e 20% de economia de energia. As metas têm como referência 1990. Caso aprovado, o projeto obrigaria as empresas da UE a investir em tecnologias limpas. As companhias poluidoras teriam de pagar multas ou comprar créditos de carbono. Em reação, empresas de setores-chaves, como a indústria metalúrgica, pressionam os governos contra o acordo. Tanto os investimentos quanto as multas resultariam, sustentam, em perda de competitividade em relação às concorrentes de outros países, como China e Índia. A pressão tem gerado mais resultado na Alemanha. Antes exemplar em matéria ambiental, agora a chanceler Angela Merkel - que enfrenta eleições em 2009 - demonstra hesitação. A solução do impasse precisa sair até 11 e 12 de deste mês, quando ocorre a Cúpula do Conselho Europeu, em Bruxelas. A perspectiva não é otimista. Em outubro, o presidente da França, Nicolas Sarkozy demonstrou sua preocupação. "Não podemos voltar atrás, mas vamos ter de considerar questões ponderadas por outros chefes de Estado." Se o pacote for vetado na UE, a divisão deve ter resultado direto na Conferência do Clima, cujos debates também chegarão ao auge em 11 e 12 de dezembro. ESTADOS UNIDOS A delegação ainda é de George W. Bush, mas a gestão de Barack Obama já estará presente na Conferência do Clima. Segundo o secretário-executivo do Painel de Mudanças Climáticas da ONU, Yvo de Boer, um grupo de senadores americanos - entre os quais os ex-candidatos democratas à presidência John Kerry e Al Gore - foi encarregado por Obama de acompanhar as negociações e barrar decisões radicais da delegação de Bush.