Acordo busca fim de impasse para pesquisas

O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) está articulando com o Meio Ambiente uma solução para o impasse legal que há quase dez anos atravanca as pesquisas com biodiversidade. "Precisamos simplificar a lei", disse o ministro Sergio Rezende, do MCT, ontem, na SBPC. Rezende disse que já há um entendimento com o ministro Carlos Minc para que as autorizações de pesquisa com recursos da biodiversidade - incluindo recursos genéticos - sejam dadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, sem a necessidade de supervisão do Ibama. "O Minc está de acordo. Estamos apenas articulando como isso será feito." A disputa refere-se à formulação de um projeto para substituir a Medida Provisória 2.186/2001, que trata do acesso ao patrimônio genético da biodiversidade.