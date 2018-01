Ações podem prevenir o problema

O controle do crescimento de roedores e cuidados na limpeza são fundamentais para a diminuição do número de casos de leptospirose. Por isso, é importante tomar alguns cuidados: >>Mantenha os alimentos armazenados em vasilhames tampados e à prova de roedores. >>Acondicione o lixo em sacos plásticos e deixe-o em locais elevados do solo, colocando-o para coleta pouco antes de o lixeiro passar. >>Caso existam animais no domicílio (cães, gatos e outros), retire e lave os vasilhames de alimento do animal todos os dias antes do anoitecer, pois ele pode ser contaminado pela urina do rato. >>Mantenha limpos e desmatados os terrenos baldios. >>Jamais jogue lixo à beira de córregos, pois, além de atrair roedores, o entulho dificulta o escoamento das águas, agravando o problema das enchentes. >>Grama e mato devem ser mantidos roçados, para evitar que sirvam de abrigo para os ratos. >>Feche buracos de telhas, paredes e rodapés, para evitar o ingresso dos ratos dentro de sua casa. >>Mantenha sempre as caixas d?água, ralos e vasos sanitários fechados com tampas pesadas. >>Os locais onde os animais permanecem e urinam devem ser higienizados diariamente. Para tanto, utilize luvas e botas, protegendo assim as mãos e os pés. Com isso, você evita o contato com a urina desses animais.