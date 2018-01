Achados de Natal

Com a infinidade de bazares e promoções de Natal que toma conta da Cidade neste fim de ano, sair à caça de boas ofertas é tarefa para quem tem preparação física de atleta e paciência de monge. Pensando em tornar a tarefa menos árdua para você - que só é atleta e monge em sonho -, selecionamos algumas dicas de roupas e acessórios com descontos pra lá de natalinos, encontrados em queimas de estoque e eventos beneficentes espalhados pela Capital. »Clique aqui e veja a galeria de fotos com os itens selecionados e seus preços A maioria das promoções se estende até a véspera do Natal, mas isto não pode ser desculpa para as compras de última hora. Macacos velhos, escaldados de fim de ano, sabem bem: quanto mais perto do dia 25, menos produtos (e descontos) você encontra. O Q! Bazar é o maior dos bazares paulistanos e, na edição 2006, acontece simultaneamente em dois lugares: o Jockey Clube (tel.: 11/3254-7828) e o ITM Expo (11/2117-7000). No megaevento, grandes grifes nacionais e internacionais oferecem descontos de até 70% - e parte da renda é revertida a entidades assistenciais. A Lee, por exemplo, vende calças jeans (masculinas e femininas) a partir de R$ 69,80 e t-shirts por R$ 19,90. Na Timberland, há blusas de moletom com capuz - utilíssimo neste verão chuvoso - com ?descontaço? de Papai Noel: o preço caiu de R$ 159 para R$ 79. Já a Everlast tem camisetas de manga longa por R$ 45 (custavam R$ 119). Quer mais opções? Confira abaixo os nossos achados de bazar e encurte a sua via-crúcis.