Achados da Vila Madalena

O pequeno Carlos entrou na loja com sua mãe, a atriz Helena Albegaria, e perguntou: ?Onde estão as coisas de terror??. Aos poucos foi manuseando os mais inusitados objetos, como máscaras e maquiagem que imita cicatriz. Escolhida a peça de desejo - um copo de plástico em forma de caveira - o menino disse, satisfeito: ?Aqui vou tomar a minha groselha, que é vermelha e imita sangue?. Talita Alves chegou à loja de roupas para crianças recém-nascidas procurando um vestido para o aniversário de sua filha Isabella. ?Quero alguma coisa que fuja do tradicional, não quero encontrar outra criança com o mesmo vestido?, confessou. Como não conseguiu aquele dos seus sonhos, escolheu uma camisolinha mais esporte com estampa do Jimi Hendrix. Talita, cantora da Banda Motores, criada pelo músico Beto Lee, que também é seu marido e pai da menina, conta que sua filha tem uma variedade de roupas da loja, entre macacões, blusinhas e camisetas. ?Aqui eu sempre acho coisas que combinam com o que eu gosto.? Sabe aqueles aficionados em cultura? Ou ainda aqueles que, além de fazerem compras durante o dia, freqüentam o mesmo quadrilátero de noite, para beber nos mais variados bares da região? Quem desconfiou que é na Vila Madalena que eles passeiam, acertou. A loja onde Carlos se encantou com caveiras e outros trecos inusitados é a HPresentes ( 3812-1910), que vende curiosidades e inutilidades indispensáveis, como vem escrito no cartão de visitas da própria loja. Há quatro anos, Fábio Tolosa, administrador de empresas e morador da Vila Madalena, depois de terminar um negócio que não deu certo, resolveu começar tudo outra vez e se inspirou nas pessoas jovens que moram no bairro para abrir a sua loja. ?O meu público é formado por pessoas mais antenadas, que trabalham bastante, mas que também necessitam comprar coisas diferentes e ao mesmo tempo divertidas?, conta Fábio. Na loja, é possível encontrar centenas de objetos curiosos, coloridos e ?bregas?. E, caso alguém precise de uma roupa diferente para enfrentar as festas de fim de ano, encontrará chapéus, óculos e outras peças engraçadas. O vestido com estampa de Jimi Hendrix foi comprado na loja Santa Paciência ( 3814-9188), especializada em roupas para crianças. As estilistas Cristiane Miranda Rosembaul e Tatyana Takaffe procuravam roupas descoladas para seus filhos, mas não achavam em nenhum lugar. Então, começaram a desenhar e confeccionar as próprias. Tatyana - que é bordadeira - passou a bordar tecidos coloridos de algodão, que são bem macios e muito gostosos no contato com a pele fininha dos bebês. Assim, elas criavam modelos inéditos, que eram tinturados com cores e desenhos exclusivos. Suas amigas começaram a fazer encomendas e no boca a boca foi aumentando o número de pessoas atrás dos produtos. As duas se animaram e abriram a loja, que fica bem no miolo da Vila Madalena. ?As nossas roupas são 100% algodão e muitas com florais importados. Assistimos aos desfiles de moda de Dior ou Alexander Mc Queen e fazemos um mix para criar as nossas coleções?, revela Cristiane. Entre as roupas da coleção de verão, pode-se encontrar vestidos de praia, vestidos de festas, macacões sem pé e os bodies para recém-nascidos. Lá também tem bolsas de algodão estampadas que são úteis para as mães levarem os apetrechos dos filhos. As roupinhas estampadas com roqueiros americanos ganharam companheiros brasileiros, como Arnaldo Antunes e Nando Reis. A bolsa bordada à mão sobre malha de metal (na foto abaixo) é bastante artesanal e clássica, quando feita com pérolas. Mas se você fizer a mesma bolsa com pedras transparentes, se torna contemporânea, mais de vanguarda. Quando se usa o mesmo modelo com materiais diversificado, os resultados são novos, são diferentes. Quem explica é a estilista Nicéa Bento de Souza, que já trabalhou para grandes confecções. Hoje, Nicéa dirige sua loja de jóias, bijuterias, bolsas, calçados e cintos, batizada de Composição ( 3032-5675). Nicéa, que estudou moda em Paris durante quatro anos, há cinco abriu a Composição para vender a varejo e também a atacado, mas só para lojas e não mais para as confecções, como fazia antes. Ela conta que, para fazer os seus trabalhos, em primeiro lugar, realiza uma grande pesquisa de materiais que vai usar nas suas criações. Uma outra característica da marca está no trabalho de bordados e amarras, que podem ser encontrados em todos os produtos da loja. Lá você acha ainda uma infinidade de modelos de colares, de todas as cores e dos mais delicados materiais. Esses colares se diferenciam por serem feitos artesanalmente. Muitas vezes o mesmo modelo feito com cores e técnicas diferentes resulta em novas peças. Os objetos ficam expostos numa ampla sala que exibe as jóias em vitrines abertas para quem quiser olhar e admirar os mais delicados trabalhos da estilista, que cria sua arte com delicadeza e um peculiar bom gosto.