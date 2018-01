Eshel Ophir, diretor do Centro Belmonte de Ciências da Universidade Hebraica de Jerusalém, encontrou um telescópio doado pelo cientista Albert Einstein à entidade. O objeto estava perdido havia décadas e foi encontrado no porão do planetário. Os escritos do Prêmio Nobel de Física foram entregues, por seu desejo, à guarda da universidade israelense.