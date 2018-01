Achado fóssil similar a marmota que ajuda a explicar evolução das focas

Cientistas dizem ter encontrado um fóssil de transição na linha evolucionária das focas, morsas e leões-marinhos: o esqueleto de um animal dotado de pés e parecido com uma marmota, que estava se afastando da vida em terra firme. Os pés e outras características anatômicas mostram um primeiro passo no caminho do surgimento de nadadeiras e de outras adaptações à vida no mar, dizem os pesquisadores. Um especialista referiu-se ao achado como "fantástico". A criatura, de 23 milhões de anos, não é um ancestral direto das focas de hoje, mas mostra como um ancestral direto mais antigo deveria se parecer, explicou a cientista Natália Rybczynski. O fóssil foi encontrado na Ilha Devon, no ártico canadense, o que reforça a hipótese de que o Ártico foi um foco da evolução dos pinípedes, a família de animais a que pertencem as focas. HOMENAGEM A criatura, descrita na edição desta semana da revista Nature, foi batizada de Puijila darwini, combinação da palavra usada pelo povo inuit (uma das etnias esquimós) para se referir a jovens mamíferos marinhos e do nome de Charles Darwin, o pai da teoria da evolução.