Achado cemitério da idade da pedra

Arqueólogos americanos encontraram por acaso, no Saara, o maior cemitério já conhecido da idade da pedra. O sítio arqueológico guarda informações sem precedentes sobre a vida na região em seu período úmido. A descoberta foi descrita na revista PLoS One. "Isso nos permite conhecer muito sobre as práticas funerárias, a saúde e a dieta dos povos que se expandiram pela região quando as condições climáticas eram favoráveis", disse Paulo Sereno, paleontólogo da Universidade de Chicago. Batizado de Gobero, o sítio de 10 mil anos está situado no Deserto de Teneré, parte central do Saara, na Nigéria. Contém esqueletos humanos e de animais, fragmentos de cerâmica e pequenos objetos. Localizado perto das margens de um antigo lago, o sítio permanecia intocado. Foram descobertas, ao todo, cerca de 200 sepulturas. As escavações foram em parte financiadas pela National Geographic Society. Detalhes sobre a descoberta serão publicados na edição de setembro da revista. Nas tumbas foram descobertas várias jóias. O que mais chamou a atenção foi o esqueleto de uma mulher deitado de lado e de frente para os esqueletos de duas crianças. A presença de pólen indica que flores decoravam a tumba. O Saara é o maior deserto do planeta, com idade estimada de 7 milhões de anos. Foi úmido durante milhares de anos até que, provavelmente, uma ligeira mudança na órbita da Terra deslocou as monções para o norte.