Paleontólogos gregos e holandeses descobriram no norte da Grécia as maiores presas já encontradas de mastodontes, com 5 metros de comprimento e 3 milhões de anos. O tamanho das presas supera até mesmo as registradas no Guinness, o livro dos recordes, com 4,39 metros. Pelo tipo e tamanho das mandíbulas, devia ser de um mastodonte macho.