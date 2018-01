Arqueólogos egípcios encontraram a múmia mais bem preservada dentre as descobertas até agora em um sarcófago de pedra na necrópole de Saqara, ao sul do Cairo. Segundo o chefe do Conselho Superior de Antiguidades, Zahi Hawass, a múmia "está completamente preservada, no melhor estado". O sarcófago com 30 múmias foi descoberto em uma sepultura datada de 4300 a.C.