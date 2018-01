Acerte no biquíni

Quadris largos: Evite calcinhas que tenham detalhes nas laterais, como babados, drapeados, trançados e todos os acabamentos que dão volume e chamam a atenção para a região. Prefira as peças lisas e de cores neutras. O top pode ser mais vistoso e trabalhado, para atrair os olhares para essa parte do corpo.

1 - R$ 255 Adriana Degreas 3064-4300

2 - R$ 224 Livelle 2613-0428

Seios grandes: O principal, nesse caso, é que a parte de cima do biquíni seja grande - proporcional aos seios - e que tenha sustentação para que o peito não fique caído. Observe se a peça é estruturada por dentro e se tem aro de metal, que ajudam a manter os seios no lugar. Alças mais largas também são recomendáveis. Na parte de baixo, escolha também uma peça grande para destoar visualmente.

3 - Biquíni R$ 329 A.Niemeyer para e-Closet www.e-closet.com.br

4 - Biquíni R$ 65 Líquido 3051-3112

Acima do peso: Os biquínis maiores são os mais indicados. Modelagens grandes vão ajudar a esconder eventuais excessos, não deixando gordurinhas indesejáveis à mostra. Estampas grandes ou chamativas devem ser evitadas (leia box ao lado). Procure deixar em evidência as partes mais magras - em algumas mulheres é o colo, em outras, são as pernas.

5 - R$ 454 Adriana Degreas 3064-4300

6 - R$ 159 Mood 3083-6931

Barriga saliente: Aqui também se usa a fórmula de esconder o que não é preciso mostrar. Assim, o ideal são calcinhas com a cintura alta e de cores neutras. Se ela tiver uma pequena compressão na área da barriga, melhor ainda. Um maiô pode ser uma boa ideia neste caso. Novamente, escolha peças que sejam mais elaboradas na parte superior, capturando a atenção para a parte de cima.

7 - R$ 340 Livelle 2613-0428

8 - Top R$ 178 e hotpants R$ 248 Amir Slama 3061-0450

Pouco peito: Opte por peças mais delicadas, que sejam proporcionais aos seios. Um bojo na parte interna ajuda a modelar e a aumentá-los, principalmente se tiver enchimento. E a modelagem tipo push-up (que levanta e aproxima os seios) pode fazer milagres, deixando-os volumosos. A parte de baixo deve seguir a mesma linha.

9 - R$ 309 Vix www.vixbrasil.com

10 - R$ 228 Livelle 2613-0428

Cores e estampas

Peles muito claras, de forma geral, criam um contraste grande com tons como marinho e preto. O mesmo acontece com as peças brancas em mulheres negras ou muito bronzeadas. Em ambos os casos, os tons de pele ficam ressaltados. Se essa for a intenção, está no caminho certo. Caso contrário, opte por cores menos extremas: para as claras, tons adocicados (rosa-chiclete, azul-celeste, verde-menta) são ideais; para as morenas, uma cartela mais viva (verde-bandeira, azul-royal, amarelo- ouro, laranja) funciona muito bem. Estampas costumam ser chamativas. Por isso, quem não está em dia com a boa forma deve tomar cuidado. Desenhos discretos, de cores claras, estão liberados. Flores, bichos, motivos étnicos, entre outros, são mais recomendados para quem está com tudo em cima.