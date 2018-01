Acerte na contagem

O pedômetro é um bom parceiro para quem quer sair do sedentarismo. Preso à cintura, roupa ou cinto, esse aparelhinho capta a oscilação do quadril durante a caminhada. Deve ser colocado logo que a pessoa se levanta da cama, e retirado antes de dormir. Precisa ser zerado a cada vez e, ao final do dia, a pessoa deve anotar os passos para seu controle. Como é sensível às oscilações do ônibus, carro, metrô ou trem, o ideal é que se registre o número de passos antes e depois do uso do transporte, descontando-se a diferença.