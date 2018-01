Ação vincula uso de Botox a três mortes nos EUA

Mais de uma dúzia de usuários ou parentes de usuários do Botox entraram, na quarta-feira, com uma ação judicial contra a farmacêutica Allergan, fabricante do produto. Eles alegam que o eliminador de rugas prejudicou sua saúde e culpam a empresa por não fazer nenhuma advertência sobre os riscos. A ação associa o produto, feito à base de uma toxina, a três mortes. Uma delas, em março, foi de uma enfermeira texana de 69 anos, que recebeu injeções para dores no pescoço e no ombro. A segunda morte foi a de uma menina de 7 anos com paralisia cerebral, também do Texas, que morreu em 2004 após, supostamente, receber injeções para controlar espasmos nos membros. A terceira morte teria ocorrido no início desta semana, no Arizona. Nesse caso, a mulher de 71 anos recebeu há um ano injeções de Botox para eliminar rugas em torno da boca. Depois disso, ela teria manifestado problemas para engolir, respirar e falar e teria perdido peso até morrer. A ação alega que as injeções de Botox para usos aprovados, como o alisamento de rugas, e usos não aprovados, como o tratamento de enxaquecas, deixou 12 outros usuários com problemas de saúde - como visão borrada, dormência, reações alérgicas, fraqueza muscular e dificuldade respiratória. A porta-voz da Allergan Caroline VanHove ressaltou o histórico de segurança do Botox. "O produto foi aprovado há quase 20 anos e hoje beneficia 21 diferentes tipos de pacientes em mais de 75 países", disse. "É importante reconhecer que o Botox é freqüentemente administrado a pacientes que sofrem de condições neurológicas debilitantes, pessoas que têm maior risco de morte por doenças subjacentes", afirmou. Ela afirmou ainda que o histórico de segurança é validado pela distribuição de mais de 18 milhões de frascos de Botox em 19 anos, e por mais de 15 milhões de tratamentos realizados. E acrescentou que raramente foram reportados efeitos adversos sérios. DIFICULDADE DE ENGOLIR Vários usuários que entraram com a ação foram hospitalizados e sofrem com condições crônicas que modificaram suas vidas. O efeito colateral mais citado é a perda da capacidade de engolir, que causa uma morte lenta por inanição ou asfixia. "O Botox está causando grandes problemas e mortes, e isso está bem documentado, mas não é amplamente conhecido", disse Ray Chester, chefe da equipe de advogados envolvida na ação. "Milhares de pessoas estão recebendo essas injeções sem nenhuma advertência. Depois adoecem e, em alguns casos, nem mesmo têm consciência de que Botox foi o responsável."