Ação social fashion de verdade

A verdadeira moda brasileira (carioca, voilá) não está nesse inverninho nublado, cheio de cinzas e vestidinhos balonê, mostrado por aqui no Fashion Rio. O inverno tropical, com sangue nas veias, pode ser encontrado no showroom montado em uma casa incrível em Santa Tereza. Trata-se do Moda Fusion, um projeto criativo e social montado para descobir novos talentos nas comunidades carentes da cidade, sejam fotógrafos, estilistas ou modelos. Realizado em parceria com o Instituto Francês de Moda e a Esmod, o programa está abrindo as portas do mundo fashion para os trabalhos de cinco ONGs: a Daspu, a Ação Comunitária, Vida Real, Devas e Costurarte. Outra veia do projeto é a agência Lente dos Sonhos, a primeira agência de modelos instalada na Cidade de Deus, e que pretende revelar talentos entre as meninas bonitas nascidas nas favelas cariocas. Cada uma das ONGs tem um trabalho específico. Daspu trabalha com camisetas e a partir de junho entra no mercado uma linha de lingerie supervisionada pela estilista francesa Fifi Chachnil. A Devas (de meninas do Complexo da Maré) faz roupas de crochê. Também da Maré vem a galera da Vida Real , em que crianças criam maravilhosa estamparia em seda. Já a Ação Comunitária é forte em serigrafia. Quem quiser conhecer, encomendar e comprar as peças, é só dar um pulo lá: Ladeira do Meirelles, 90, Santa Teresa, tel.: (21) 2509-2910. Amanhã à noite, por sinal, tem desfile da Daspu na Praça Tiradentes, no mesmo horário do desfile de Gisele Bündchen para a Colcci.