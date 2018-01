Ação judicial torna-se comum

Paralela à lista de medicamentos para doenças graves e crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS), que não é atualizada há pelo menos quatro anos, pacientes recorrem com ações individuais à Justiça pedindo que o Estado pague também os custos de remédios para uma série de doenças, como câncer e hepatite. Boa parte desses são importados e custam entre R$ 5 mil e R$ 10 mil. A Justiça pode conceder mandados de segurança, que as secretarias devem cumprir em 60 dias. No ano passado, o Estado de São Paulo gastou R$ 200 milhões com essas ações.