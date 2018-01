No próximo domingo ocorre a 3.ª Caminhada de Alerta sobre Doença de Crohn e Colite no Parque Ibirapuera a partir das 9 h, em frente ao planetário. Crohn é uma doença inflamatória grave e crônica do trato gastrointestinal, ainda de causa desconhecida, tipicamente diagnosticada antes dos 30 anos de idade. Entre os sintomas, diarréia, dor abdominal, febre e sangramento. A complicação mais comum é a obstrução do intestino.