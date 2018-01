Abstenção do 3.º dia de provas é de 7,13%

Dos 16.885 aprovados para a segunda fase do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 15.681 compareceram ontem aos locais de provas, no terceiro dia dessa etapa - abstenção de 7,13%. Foram aplicadas provas de física e geografia. Hoje, a Unicamp encerra o vestibular com matemática e inglês, além de um balanço dos dias de provas realizado pela coordenação da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest). As respostas serão divulgadas amanhã em www.comvest.unicamp.br.