ABL lança dicionário com nova ortografia

A Academia Brasileira de Letras (ABL) lançou o Dicionário Escolar da Língua Portuguesa com a nova ortografia. A obra, de 1.312 páginas, traz 33 mil verbetes, textos sobre a história da ABL, um histórico da Língua Portuguesa e da formação do léxico português e um suplemento sobre a nova ortografia. O livro demorou cerca de três anos para ser feito pelas equipes técnicas do Setor de Lexicologia e Lexicografia da ABL, segundo o acadêmico Evanildo Bechara, responsável pelo setor.