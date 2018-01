Aberta aos pedestres, Avenida Paulista tem shows de chorinho e Maria Gadú neste domingo

A cantora Maria Gadú Foto: Divulgação

Vários motivos para curtir a Avenida Paulista aberta aos pedestres neste domingo, 13. Além de estar aberta até mais tarde - 19h - e previsão de dia quente, haverá shows gratuitos de chorinho e da cantora Maria Gadú, em eventos distintos, a partir das 14h.

A cantora de MPB se apresenta em um projeto do SESI-SP, com músicas do seu disco mais recente, Guelã. O show, a partir das 14h, será na calçada do prédio da Fiesp, próximo ao MASP. Além das canções do novo trabalho, lançado em 2015, Gadú deve relembrar os sucessos da carreira, como “Shimbalaiê” e “Linda Rosa”.

Já na Praça dos Arcos, ali já perto da Avenida Angélica, o chorinho toma conta com apresentações da ChicoCorrea&PocketBand e o cantor paulista Sapopemba e convidados.

Direto da Paraíba, a ChicoCorrea&PocketBand revisita ritmos do nordeste, acrescentando beats e samplers. Já Sapopemba traz convidados para um repertório que faz um panorama das tradições musicais de diversos estados do Brasil. A programação faz parte do Circuito Municipal de Cultura, promovido pela Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade.

O cantor Sapopemba Foto: Estadão

Serviço

Circuito Municipal de Cultura

ChicoCorrea&PocketBand e Sapopemba

Praça dos Arcos, s/n, Avenida Paulista

Shows de ChicoCorrea&PocketBand, às 15h, e Sapopemba e convidados, às 16h30