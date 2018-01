A vida após o coquetel

Já faz algum tempo que a aids deixou de ser considerada uma síndrome fatal, graças ao advento do coquetel de medicamentos que mantém a carga do vírus HIV no organismo sob controle e a distribuição gratuita dos remédios em todo o País. Com o tratamento, os pacientes soropositivos ganharam qualidade de vida e tiveram reduzida drasticamente a incidência de infecções oportunistas. Assim, também foi drástica a queda da taxa de mortalidade entre os portadores do vírus. A vida deste ?novo paciente? virou até assunto de novela: em ?Páginas da Vida?, da Rede Globo, o ator Miguel Lunardi vive Gabriel, um soropositivo que, com a ajuda do médico Diogo (Marcos Paulo), descobre que pode levar uma vida normal. A dieta ideal para os soropositivos No entanto, se hoje não há mais a ameaça anunciada e certa de morte por conta da ação do HIV, há outras, decorrentes também da combinação revolucionária de remédios. O coquetel antiaids trouxe muitos avanços, mas também novos riscos. ?O otimismo gerado pelo uso do tratamento tem sido menos intenso, pelo progressivo reconhecimento de complicações decorrentes tanto da infecção, quanto dos medicamentos utilizados. Entre eles, estão a predisposição à diabete, alterações nas gorduras do sangue e na distribuição da gordura corporal. Os portadores de HIV estão mais propensos a desenvolver doenças cardiovasculares prematuras?, alerta a endocrinologista e nutróloga Ellen Simone Paiva, diretora-clínica do Centro Integrado de Terapia Nutricional (Citen, 5579-1561). De acordo com a médica, diante desse novo paciente soropositivo, sem doença ativa, mas que se apresenta com aumento da circunferência abdominal e com peso, na maioria das vezes normal, são necessários exames que diagnostiquem as taxas de elevação do colesterol e do risco de surgimento de diabete. ?O grande desafio é convencê-los de que os riscos, agora, são outros: diabete, a doença coronariana prematura e o enfarte?, afirma a endocrinologista. Dieta individualizada Nesse contexto, diz Ellen, a orientação médica deve ser voltada para a mudança de hábitos de vida, que incluem atividade física regular, abandono do cigarro, moderação do uso do álcool, uso de medicamentos adequados e, principalmente, a adoção de um plano alimentar individualizado, que atenda às peculiaridades do novo quadro metabólico desses pacientes. ?Quando atendemos um paciente soropositivo com peso normal, a restrição calórica é desnecessária. Se ele pratica algum tipo de atividade física, sua dieta pode ser até generosa em calorias. Nos casos de pacientes obesos ou com sobrepeso, impõe-se a restrição calórica, que geralmente é em torno de 500, em relação ao seu gasto energético calculado?, explica a médica. ?Por exemplo, um paciente obeso com 1,70 metro de altura e sedentário tem gasto calórico calculado em torno de 2.300 calorias; Assim, a sua dieta não poderia passar de 1.800 calorias diárias.? Após a definição da quantidade calórica, o médico precisa definir que alimentos serão utilizados na composição do cardápio do paciente. ?Aqui, começa a ?briga? em relação à proporção dos três nutrientes principais. Quanto de carboidrato, proteína e gordura? Na verdade, a polêmica é grande, mas no meio científico, parece que a melhor proporção seria a de 50% de carboidratos, 25% de gorduras e 25% de proteínas. Isso significa que a suspensão de carboidrato não é uma prática nutricionalmente adequada para os soropositivos.?