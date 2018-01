A top teen do momento

Na última São Paulo Fashion Week, em janeiro, foram 29 desfiles. Na semana de moda de Paris, foram mais de 100. Bruna Tenório é a nova queridinha das passarelas. Aos 17 anos - e com apenas um de profissão -, a alagoana de Maceió apareceu na maioria das coleções femininas da temporada fashion paulistana e, na meca da moda mundial, fez ainda mais bonito: integrou o casting de uma centena de grifes, do peso de Chanel, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Hermès, Dior , Versace... Fora das passarelas, Bruna também vem arrebentando. A top teen estampa as novas campanhas da D&G - marca jovem da dupla italiana Dolce & Gabbana - e da japonesa Kenzo. A carreira meteórica da brasileira já lhe rendeu um lugar na lista das 50 melhores modelos do mundo elaborada pelo site Models.com, a bíblia das tops. E o sucesso de Bruna tende a crescer em progressão geométrica. No começo do mês, a alagoana deixou a Now Models e passou a engrossar o time de beldades da Ford Models, uma das maiores agências de modelos do mundo, que tem no casting poderosas como Luciana Curtis, Camila Finn e Ana Claudia Michels. ´Tudo aconteceu muito rápido, não esperava por isso´, contou a new top ao JT. ´Antes de virar modelo, pensava em fazer faculdade de jornalismo, mas agora a minha vida mudou bastante. Procuro não pensar no futuro, estou aproveitando o momento.´ Depois de algumas tentativas frustradas de entrar na profissão - incluindo derrotas em concursos de new faces -, Bruna foi descoberta por um olheiro em Maceió, que a trouxe para São Paulo. Era início de 2006. Em julho, após alguns desfiles menores, a alagoana estreou na SPFW e, logo de cara, pegou 26 coleções. Em seguida, vieram as temporadas internacionais e o sucesso estrondoso no Brasil e no exterior. Hoje, Bruna mora com a mãe em Nova York e tenta conciliar a carreira com o namoro à distância - César, o namorado, ficou no Brasil. Ela garante que o sucesso não atrapalha a vida sentimental. ´Sou a mesma pessoa que ele conheceu.´ Nos raros momentos de folga, a modelo gosta de fazer compras com a mãe e passear no Central Park e no Union Square. ´Ando, tomo sorvete, como cachorro quente...´ Apesar de evitar pensar no futuro, Bruna se diz pronta para a batalha: ´Estou preparada para enfrentar qualquer obstáculo´. Alguém duvida?