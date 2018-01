A próxima geração de tops

Desafio de gente grande em sonho de menina. Nesta terça-feira, 15 lindas (e corajosas) adolescentes de 13 a 15 anos disputam um lugar na vasta lista de tops brasileiras, encarando a final do Supermodel Brazil 2006 - etapa tupiniquim de um dos maiores concursos de modelos do mundo, o Supermodel of the World -, promovido pela agência Ford. Cinco rapazes de 17 a 20 anos também se enfrentam na seletiva nacional, que acontece no Hotel Unique, a partir das 19h. A vencedora assinará contrato com a Ford Brasil no valor de R$ 150 mil e terá a chance de representar a terrinha na grande final mundial. Nos 22 anos do concurso, apenas uma brasileira ganhou a seletiva internacional. Em 2004, a botucatuense Camila Finn, então com 13 anos, desbancou mais de 5 milhões de garotas inscritas em 44 países e levou o primeiro lugar, garantindo um contrato de US$ 250 mil com a Ford americana. Os demais candidatos da decisão verde-e-amarela não ficarão de mãos abanando. ?Os 20 participantes já são modelos da Ford. Todos passarão a integrar o nosso casting?, explica Adriana Ogata, preparadora de new faces da agência. Segundo ela, o sucesso não é exclusivo dos vencedores do concurso. ?Não depende de quem vence. Depende de quem trabalha.? Os concorrentes deste ano foram escolhidos entre 650 mil inscritos em ?peneiras? realizadas no País inteiro. ?Chegar até aqui já foi uma grande conquista?, comemora Vanessa Cruz, de 15 anos, descoberta por um scouter da Ford na pequena Morro Reuter - cidade gaúcha de apenas 5 mil habitantes - e fortíssima candidata ao estrelato. Outras duas promissoras new faces, ambas de 13 anos, também vêm dos pampas. Rafaela Tondolo Link é de Santa Maria e sempre sonhou ser modelo. ?Ganhar o concurso é tudo o que eu quero?, diz, determinada. Já Paula Schreiber se emociona ao falar do futuro e admite se assustar com o que pode vir. ?Me dá um pouco de medo a idéia de morar fora, deixar a família. Mas vou em frente.? Entre os garotos, o destaque fica com Alison Renner, de 20 - que trabalha com ourivesaria, a arte de fazer jóias com metais preciosos, em Curitiba (PR) - e Lucas Dutra, de 17, que já trabalhou como modelo em Goiânia (GO). ?Quero ganhar, mas não pretendo abandonar os estudos. Vou fazer faculdade em São Paulo?, conta Lucas. A seleção dos vencedores estará a cargo de um júri rigoroso, composto por Katie Ford, a poderosa da Ford Models, Jean Michely, da Ford Paris, Décio Ribeiro, da Ford Brasil, Paulo Borges, organizador do São Paulo Fashion Week, Giovanni Frasson, da revista ?Vogue?, entre outros. Todos têm a missão de analisar, em cada candidato, muito mais do que a beleza. ?O principal para um modelo é a atitude, o comportamento, o impacto que ele causa em você?, ensina Clóvis Pessoa, scouter da Ford que descobriu vários dos finalistas deste Supermodel. ?As medidas físicas a gente adapta.?