A nova geração da tesoura

Eles têm, em média, 30 anos. São cabeleireiros por opção e não por falta de oportunidade. E, para seguir a carreira escolhida, buscaram formação e aperfeiçoamento. Apaixonados por estética, nada afetados, bem informados e muito talentosos, não são apostas, mas sim bons profissionais que conquistam espaço e clientela cada vez maior num mercado acelerado, muito competitivo e - sim! - lucrativo. Conheça a história e o trabalho dos rapazes mãos de tesoura. E (por que não?) escolha um para fazer a sua cabeça. Genética dos fios Rosana Borges queria modernizar o visual de forma discreta. Para isso, o trio (a partir da esq. Guilherme, PH e Marcos) tirou um pouco do comprimento dos fios, desfiou as pontas para dar movimento e tirar o volume (R$ 150) e fez mechas largas por meio de reflexos (a partir de R$ 150)Os primos Guilherme, 32 anos, Marcos, 33, e PH Cassolari, 28, fazem parte da terceira geração de uma família de cabeleireiros. Uma dinastia iniciada por Cida Cassolari, tia avó dos garotos e autora do penteado e do look de Carmem Miranda, em algumas de suas apresentações. Nada fraco. Evidentemente, o histórico da família contribuiu - e muito - para o caminho profissional dos três primos. Logo cedo, já tinham intimidade com escovas e tesouras. E, na adolescência (entre a escola, o futebol e as baladinhas ), conquistaram o primeiro salário como auxiliares de cabeleireiros. Ainda assim, Guilherme se formou em Economia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP) antes de sucumbir ao DNA, ao passo que Marcos cursou Turismo na Anhembi Morumbi. Porém, a verdadeira vocação falou mais alto e os dois rumaram para Londres - cada qual numa época - para a profissionalização nas mais conceituadas academias de hairstyling do mundo: a Vidal Sassoon e a Tony & Guy. O mesmo caminho foi seguido por PH há um ano. Desde então, o trio comanda as bancadas do salão Cassolari's, freqüentado por socialites, empresárias, modernas, senhoras tradicionais, advogados e empresários. O segredo para tamanho ecletismo? Competência para traduzir e concretizar o desejo dos clientes, afetação zero, experiência e informação. A cada ano, um deles segue para o hemisfério norte em busca de cursos de atualização. "Acredito que todos do ramo deveriam ter formação acadêmica para valorizar a profissão", comenta Guilherme, destacando um dos diferencias da nova geração de cabeleireiros. "Amamos trabalhar com beleza e moda, isso também ajuda muito", completa. A paixão pelo ofício é tanta que nenhum deles reclama das horas extras em casa, quando, depois de uma rotina puxada no salão, cuidam das madeixas das respectivas esposas e da namorada - no caso de PH. Isso que é amor. Há preconceito em relação à profissão? PH: na década de 80, havia muito mais preconceito. Hoje, as pessoas estão mais abertas e a profissão é muito mais reconhecida e valorizada. O que as pessoas não sabem sobre o mercado de cabeleireiros? Guilherme: que é muito competitivo, e que exige um profissional sempre antenado com as tendências da moda. A rotina é difícil, como em qualquer outra profissão, e por isso exige competência e dom. Mas, infelizmente, há quem priorize o marketing pessoal à profissionalização. O que as mulheres devem saber antes de entregar seus cabelos a um profissional? Marcos: é importante estar certa da qualificação dele. O bom cabeleireiro é bem informado e pronto para reproduzir o desejo da cliente. As mulheres devem cuidar de seus cabelos como se fossem jóias. Cassolari's: R. Bandeira Paulista, 1212, Itaim Bibi, tel.: 3845-3877. Dose dupla Dupla de cabeleireiros (Renato, à esquerda, e Enzo) desfiou os fios para tirar o volume do cabelo de Andréa Silva. Depois, repicou-os em camadas. As pontas foram clareadas: meio tom mais claro que cor natural (de R$ 150 a R$ 280). Fizeram escova (entre R$ 40 e R$60), e usaram bobsRenato Reyes, 35 anos, é brasileiro, mas foi criado entre o Chile e a Argentina, fato que explica seu "hermoso" sotaque. Chegou ao Brasil há sete anos para ser stylist. Trabalhou em campanhas políticas também, mas foi entre desfiles e campanhas de moda e publicidade que se apaixonou pelos penteados e maquiagens, e foi em busca de especialização. Estudou um ano na escola Teruya, em São Paulo. Daí, por intermédio da amiga Betty Prado, foi estagiar com Mauro Freire. Ficou um ano e meio no salão de Freire e ganhou bancada própria. Atrás de mais experiência, passou pelos salões de Mônica Cavalcanti e pelo extinto Self, também de São Paulo. De lá, junto com Enzo Júnior, seguiu para o novo projeto do visagista e maquiador Théo Carias, o Studio Théo Carias, na mesma vila, nos Jardins. Enzo Júnior, 28 anos, é outra história. Só depois de formado em Biologia com mestrado em Botânica, percebeu que gostava mesmo era de estética. "Senti o preconceito contra a profissão em casa. Por causa da fama de afetados que os cabeleireiros carregam, minha mãe quase surtou, mas hoje é minha cliente", conta ele, que fez curso de corte de cabelos no interior de São Paulo, e aprendeu muito durante uma longa estada nos domínios de Celso Kamura. "Foi minha verdadeira escola. Ali vi que nossa função é deixar a mulher como ela é, mas melhorada", conta. "A brasileira não gosta de excessos, mas ama se cuidar", conclui. Qual o segredo do bom cabeleireiro? Renato Reyes: formação, informação e cuidado. É um trabalho delicado, que traz um feedback muito rápido. Em menos de uma hora, você já sabe se agradou ou não. É preciso saber tudo, porque a mulher hoje é muito bem informada. Antigamente, ser autodidata era compreensível, pois não havia cursos nem muitas técnicas. Mas não basta conhecimento. Boa mão e talento são fundamentais. Qual o maior equívoco que uma mulher pode cometer com os cabelos? Enzo Júnior: ir para o cabeleireiro com TPM, de mau humor, brigada com o marido, irritada com o trabalho, e ali decidir que quer uma franja, ou um visual completamente diferente do que tem. Nesses dias, o melhor a fazer é uma escova e nada mais. Studio Théo Carias: Al. Lorena, 1257, casa 8, tel.: 3062-3616 Em casa A universitária Melly Bacovic estava com o cabelo esverdeado e sem graça. Queria escurecer os fios e ganhar um aparência mais moderna. Alexandre repicou (R$ 180) o cabelo todo num estilo retrô, e escureceu os fios (a partir de R$ 120) com um mix feito com os tons 'matte' e dourado. Para finalizar, fez uma escova (R$ 50)Aos 32 anos, Alexandre Fontanini tem espaço próprio no salão RW Persil. Filho do casal de cabeleireiros Rubens e Glória Fontanini, ele não titubeou em seguir a profissão dos pais. Dos 16 aos 23 anos, trabalhou como auxiliar em salões paulistanos, como o Dela Lastra e Mauro Freire, com o objetivo de aprender diferentes técnicas. Um ano mais tarde, seguiu para Barcelona, onde se formou como cabeleireiro pela respeitada escola Llongueiras. Também participou de cursos livres nos famosos institutos Wella, Keune e Lóreal. "Um bom cabeleireiro leva, em média, de cinco a seis anos para se formar. É basicamente o tempo de uma faculdade. Isto é, existe um preparo como em qualquer outra profissão", deixa claro. Mais: "além de todo esse preparo, o profissional precisa ter sensibilidade para mostrar que nem sempre o que a cliente quer é o melhor para ela", completa Alexandre, dono de uma clientela fiel, eclética e fã do lema de Alê: "o corte do momento é o que lhe cai melhor." Anotado? O que vê de positivo na geração de profissionais anteriores à sua? E o que vê de negativo? Alexandre: admiro a forma como eles conseguiram aprender as técnicas da profissão sem os recursos, as tecnologias e os produtos de hoje. Não enxergo nada de negativo. Tenho os meus pais como referência profissional. Há mitos sobre a profissão? Alexandre: sim, o de que todo cabeleireiro é homossexual. Eu sou heterossexual, e há muitos outros no mercado que também são. RW Persil: R. Estados Unidos, 1838, Jardins, tel.: 3064-0000 Adeus à viola Daniela Garcia estava com os fios mal-tratados e esverdeados. Ge Silva tirou comprimento num corte (R$ 35) que valorizou seu rosto. Tirou volume e fez texturização (R$ 65). Para corrigir a cor, fez um mix com castanho e achocolatado (R$ 95). Finalizou com escova (R$ 40)Nascido e criado em Campo Novo do Parecis (interior do Mato Grosso), Ge Silva procurou uma escola de cabeleireiros para conseguir um emprego e comprar uma viola incrementada. Mas, depois do curso e do estágio em um salão da cidade, o sonho de ser violeiro ficou para trás. E foi substituído pelo desejo de ser um bom cabeleireiro. "Aí investi em profissionalização", conta. Após um longo caminho e da experiência em salões paulistanos, Ge foi para Londres, onde estudou nas conceituadas academias Tony & Guy e Vidal Sassoon. Mas o que mais marcou sua carreira, diz ele, foi o curso na Academia para Estilistas Cabeleireiros Magno Alves, em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo. "Quando me formei, o Magno me chamou para estagiar lá, e, na seqüência, me tornei funcionário por três anos. Depois disso, deslanchei", conta o cabeleireiro, de 25 anos, se referindo à etapa anterior a São Paulo e Londres. Uma vez por ano, Ge faz reciclagem profissional no Instituto Llongueras de Buenos Aires. E, em meio a tanta dedicação e empenho, só se lembrou de comprar a tal viola há quatro anos. O que é preciso mudar no mercado? Ge Silva: poderia haver mais respeito entre os profissionais, pois existe muita falta de ética no afã de um querer ser melhor do que o outro. Deveríamos nos unir mais para trocar conhecimento, em vez de nos tratarmos como adversários. Qual o corte do momento? Ge Silva: não existe. O que há é o estilo de cada pessoa, e é isso que devemos respeitar. As mulheres precisam saber que elas não vão ficar iguais à atriz da revista, pois cada uma tem um tipo de cabelo e um formato de rosto, que devem ser respeitados, assim como o estilo de vida delas. Salão Anna Flor: R. São Miguel, 55, Cerqueira César, tel.: 3151-3205.