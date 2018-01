A nostalgia de Graça Ottoni

Há grifes que são assim: sou bege, mas sou chique. Graça Ottoni, se dúvida, faz parte do clã dessas marcas quase intelectuais, com um certo charme cor pastel. A coleção de inverno 2007 apresentada no Fashion Rio propõe uma gama reduzida de elementos, em que se destacam os vestidos amplos e curtinhos, tipo anos 60, algmas lembranças dos anos 30, como nas cinturas mais baixas e nos plissados, e muito movimento dos tecidos. A malha se mistura à seda pura, dois pesos, duas medidas. A marca também propõe calças largas, macacões folgados, e uma infinidade de vestidinhos cocktail, curtinhos e bem cortadinhos. Uma apresentação correta, que tem seu público, mas cabia em um showroom, não?