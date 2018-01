A nossa herança maldita

O Brasil foi pilhado, pirateado e roubado desde a sua descoberta. Continua agora sendo tratado da mesma maneira pelos seus próprios filhos, como se este comportamento fosse uma herança que os mais poderosos legam aos menos poderosos. Um político quando pratica um desvio de verba, uma doméstica que leva para sua casa uma lata de leite condensado, um escriturário que leva papéis e canetas do seu trabalho para seu filho rabiscar em casa, um comprador que precisa ser "azeitado" para realizar uma compra, uma gorjeta forçada para se livrar de uma obrigação, uma comissão daqui, um pedágio dali... todos têm um traço em comum: Dividem o seu mundo em duas partes: a minha parte - exploradora e a do outro - explorada. O Brasil é o dono do dinheiro a ser desviado, a família, o escritório, o proprietário a ser roubado. O explorador sou eu que viso somente o meu bem estar, danem-se os outros, o Brasil que se vire! Este outro é o Brasil quando ao limpar a casa ou o carro, ou a carteira, jogamos fora de casa, do carro ou do ônibus, da carteira ou do bolso o que não nos serve mais. O egoísta fica mais "limpo" porque jogou o lixo fora, deixando a sala, a rua, o Brasil mais sujo. Não podemos simplesmente repetir o que nossos pais e avós fizeram na sua ignorância. Nós sabemos hoje muito mais que eles os deveres do cidadão. Quanto mais populoso o lugar, tanto mais a cidadania deve ser praticada para o bem de todos. Não deveria haver lugar para piratas, gatunos, espertinhos... Mas quem é o Brasil que, impotente, tudo assiste, aceita e sofre? Este Brasil somos todos nós. Ou nós reagimos e tornamo-nos sucessores a cuidar deste Brasil, insurgindo contra cada abuso que lhe acontece e passar a incluí-lo em nós ou teremos sempre esta herança maldita a nos explorar. Que tomemos conta do Brasil como se fosse nosso é o meu desejo a todos os brasileiros.