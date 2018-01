A meca das pechinchas

Nas imediações da rua 25 de Março, há várias alternativas para quem quer comprar mais barato. Opte por ir com bolsa pequena e fácil de manter junto ao corpo, levando apenas o essencial. O acúmulo de gente favorece furtos. Vá de metrô, pois há poucos estacionamentos na área, que costuma ficar bastante congestionada, especialmente entre as 10 e 19 horas. Desça na estação São Bento, na saída da Ladeira Porto Geral. O ideal é chegar antes das 9 horas, quando os camelôs ainda não armaram suas barracas e as lojas estão abrindo (a maioria abre entre 8 e 9 horas). Presentes para casa Camicado: a loja conta, especialmente, com artigos de cozinha. Tem boas ofertas e bons produtos. Conjunto de seis canequinhas coloridas para café, de cerâmica, por R$ 8,50; sous-plat de palha, por R$ 16,00 cada. Aceitam cheques somente para pagamentos à vista. Cartões de crédito: Visa, Mastercard e American Express. R. Cavalheiro Basílio Jafet, 60, tel: 3316-1133. D'Auria: loja de decoração em geral, cerâmicas e vidros. Conjunto de duas peças, com saca-rolha e quebra-nozes, por R$ 36,00; capas de almofadas em tafetá, por R$ 10,00 cada; vasinhos de cerâmica, de aproximadamente 12 cm de altura, por R$ 11,00 e R$ 12,00; conjunto de seis xícaras de café, de porcelana decorada, por R$ 14,90. Não aceitam cheques. Cartões de crédito: aceitam todos. R. 25 de Março, 1098., tel: 3227-6036. Brinquedos Centro Atacadista Barão: aqui pode ser encontrada uma grande diversidade de brinquedos. Laptop Hot Wheels, com 8 atividades, por R$ 84,90; laptop Alfabeto Barbie, por R$ 179,90; Barbie estilo urbano, R$ 19,99. Novidade para o Natal: boneca Little Mammy, da Mattel, por R$ 300,00. Não aceitam cheques. Cartão de crédito: todos. R. Barão de Duprat, 351, tel: 3327-9800. MP Brinquedos: além dos brinquedos convencionais, a loja conta com opções mais em conta, como, por exemplo, o Puzzle 30 peças, para crianças a partir de 4 anos, por R$ 5,99; Puzzle Progressivo Grow, com 12, 25 e 49 peças, para crianças a partir de 4 anos, por R$ 8,90; tartaruga de plástico desmontável, para crianças de 1 ano, por R$ 10,00. Há ainda alguns brinquedos em madeira, como a Taturana Numérica, da Dicá Brinquedos Educativos, por R$ 21,90. Não aceitam cheques. Cartões de crédito: todos, exceto o American Express e Hiper Card. R. Barão de Duprat, 21, tel: 3313-4466. Alpus Pelúcia: há uma grande variedade de bichinhos de pelúcia, anti-alérgicos, com preços que variam de R$ 17,00 (pequenos) a R$ 90,00 (ursos grandes, com aproximadamente 70 cm de altura). Não aceitam cheques. Cartões de crédito: todos. R. 25 de Março, 1012, stand 1, tel: 3313-4514. Roupas Casa Rafael: peças femininas, masculinas e infantis. Roupão unissex por R$ 36,00; calças de brim infantis, por R$ 7,20; camisetas Hering básicas, por R$ 10,90; regatas femininas Hering, por R$ 9,50. A loja não tem provador, mas realiza trocas de tamanho. Não aceitam cheques. Cartões de crédito: todos. R. 25 de Março, 934, tel: 3311-7833. Camisódromo: loja de moda masculina. Camisas de manga curta, em tricoline ou viscose, de R$ 12,90 a R$ 29,90; calças de sarja, por R$ 39,90. Não aceitam cheques. Cartões de crédito: Diners, Visa e Mastercard. R. 25 de Março, 859, tel: 3229-8249. Bolsas e bijuterias Peixoto: fabricam artigos de couro. Podem ser encontradas bolsas grandes, de vinil, coloridas, forradas, com bom acabamento, por R$ 70,00. Malas simples a partir de R$ 39,90. Não aceitam cheques. Cartões de crédito: todos, com exceção do Hiper Card e do cartão da 25 de Março. R. 25 de Março, 999, tel: 3311-7122. Arte e Brilho: bijuterias modernas. Colar de aros de metal e elos de madeira, geométricos, por R$ 24,00; brincos de aros de metal e elos de madeira, por R$ 14,00; brincos de metal, de R$ 8,00 a R$ 25,00. Não aceitam cheque. Cartão de crédito ou débito: somente Visa. R. 25 de Março, 785, Box 19, tel: 3227-0187. Bijorca: também é especializada em bijuterias. Pulseiras de madeira por R$ 6,10 cada; pulseiras de acrílico por R$ 10,10; brincos de cristal por R$ 32,50; chaveiros de borboleta de metal com aplicação de cristais, por R$ 15,40 e R$ 22,50. Bolsas de festa, redondas, por R$ 19,90. Aceitam cheque mediante consulta. Cartão de crédito: todos. R. 25 de Março, 994, tel: 3313-3323. Dandasha: artigos orientais. Colares de contas grandes, turquesa e laranja, por R$ 30,40; bracelete prateado largo, R$ 24,00; pulseira de placas de ossos, R$ 13,52; colar com olho grego, R$ 12,00. Aceitam cheques e todos os cartões de crédito. R. 25 de Março, 673, tel: 3228-2543.