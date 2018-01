A maquiagem venceu? Jogue no lixo

Toda mulher carrega pelo menos um batom na bolsa, mas, você notou se ele está dentro do prazo de validade? Se nunca se preocupou com isso, fique tranqüila: você não é a única. Um estudo da College of Optometrists, da Grã-Bretanha, mostrou que nove entre 10 mulheres usam maquiagem vencida. Segundo os especialistas, o prazo de validade dos cosméticos deve ser respeitado para evitar alergias e irritações na pele. "O maior risco é de contaminação. Quando o prazo vence, algumas substâncias químicas do produto são modificadas e a maquiagem pode ser infestada por fungos", diz a dermatologista Ane Niwa. Produtos alterados podem provocar coceira, vermelhidão e descamação da pele. Para evitar este tipo de incômodo, a professora de educação física Sandra Couto, de 45 anos, renova seu estoque de maquiagem constantemente. "Não compro 10 bases de uma vez só porque é jogar dinheiro fora. Prefiro renovar do que acumular", diz ela - que garante não sair de casa sem passar base, pó, rímel e batom. As reações alérgicas não ficam restritas à pele. Os olhos também são afetados. A vida útil de um rímel, por exemplo, é de até seis meses - mas segundo a pesquisa, 92% das mulheres usam o produto por muito mais tempo. Dormir sem tirar a maquiagem também é perigoso. No dia seguinte, os olhos podem sofrer inchaço e coceira. "Quem já tem alguma doença ocular, como olho seco, deve ficar atento porque o produto vencido pode agravar o problema", ressalta a oftalmologista do Hospital Samaritano Simone Tezzutti. A dermatologista Lígia Kogos não vê tantos problemas no uso de maquiagem vencida. "O produto terá uma alteração em sua performance. A reação alérgica virá com o produto vencido ou não se a pessoa tiver uma tendência", diz. O maquiador oficial da Natura, Marcos Costa, discorda: "Maquiagem fora do prazo deve ser jogada fora. Você come pão com a data vencida?", questiona. Alteração no cheiro e na coloração são sinais de que está na hora de o produto ir para o lixo. Para não correr o risco de perder a maquiagem por falta de uso, o maquiador recomenda comprá-la com cautela. Outra dica é lavar os pincéis e as esponjas de base uma vez por semana. Na opinião da dermatologista Ane, dividir a maquiagem com as amigas também é arriscado. "É melhor cada uma usar a sua porque nunca se sabe se a pessoa tem herpes", recomenda. Como usar + Evite contaminações e aproveite mais o produto O maquiador Marcos Costa diz que maquiagem é para ser usada e não para ficar guardada na gaveta. Observe a data de validade na embalagem. Se perceber um cheiro estranho e uma coloração diferente jogue o produto no lixo pois ele pode estar com o prazo vencido. + Conserve a maquiagem com segurança Na hora de comprar, escolha um produto adequado para seu tipo de pele e só leve o necessário. Feche bem a embalagem para evitar que o produto resseque ou evapore. Não guarde a maquiagem no banheiro pois sua formulação pode ser alterada e a validade tende a diminuir. Deixe os produtos em um lugar seco e longe do sol. + A melhor maneira de usar o rímel e o lápis Evite passar a sombra com o dedo para não infectar e alterar a formulação do produto. O lápis só deve ser usado, no máximo, na parte interna dos olhos, rente a raiz dos cílios. Verifique nas embalagens se os produtos de fato passaram por testes oftalmológicos. Se o rímel secou, não coloque água ou óleo: jogue fora. + Não divida cosméticos com as amigas A esponja da base deve ser lavada uma vez por semana e os pincéis a cada 15 dias com água e sabonete neutro. A escova dos cílios pode ser limpa com álcool ou água mineral. Não divida seus produtos com as amigas. Tire a maquiagem antes de dormir para deixar os poros respirarem e evitar que o produto entre nos olhos.