A listinha dos favoritos

MÚSICA Charles Gavin, músico e produtor, é o baterista dos Titãs, e autor do aclamado livro 300 Discos Importantes da Música Brasileira DISCOS NACIONAIS Labiata (Lenine): "Em 2007, assisti a uma apresentação de Lenine e sua banda, em Aracaju, pois os Titãs iam se apresentar logo depois. Foi um dos melhores shows que vi nos últimos tempos. Seu mais recente álbum (lançado em 2008) leva o nome de uma espécie de orquídea: labiata. Após ouvi-lo, concluo que Lenine está melhor ainda. Labiata é música brasileira, moderna, inteligente, instigante, construída com elementos de nossas raízes, sem abrir mão do pop, do rock, do funk, do soul e por aí vai. Inclassificáveis (Ney Matogrosso): "A contribuição de Ney Matogrosso para a música brasileira dispensa comentários. Lembrem-se do começo de sua carreira, nos Secos & Molhados, em 1973. Trinta e cinco anos depois, tenho a impressão de que sua inquietude continua firme e forte. Inclassificáveis é um disco que tem pegada roqueira, apesar de não se tratar de um álbum de rock apenas. As canções são excelentes, a produção impecável e, acima de tudo, a performance de Ney é memorável." Sou (Marcelo Camelo): "Em seu primeiro trabalho individual, Marcelo Camelo consolida-se na condição de grande compositor e performer da nova geração do pop tupiniquim. O que me chama atenção em Sou é a delicadeza das letras, as boas melodias e a sonoridade de sua banda de apoio, a Hurtmold. Japan Pop Show (Curumim): "O multiinstrumentista e compositor Curumim é dos maiores expoentes da música eletrônica brasileira. A prova está neste seu segundo trabalho. Nele, encontram-se ambiências, colagens, beats e melodias interessantes, misturadas a elementos nativos. Criatividade e bom gosto a toda prova." Estudando a Bossa (Tom Zé): "Quando o assunto é música brasileira, digo que Tom Zé continua sendo o último cavaleiro do tropicalismo. Alternando momentos de belíssima ternura com humor ácido e imprevisível, este trabalho é a prova mais recente de que o nosso Dom Quixote de Irará é um dos compositores mais geniais e importantes das nossas terras. Necessário!" DISCOS ESTRANGEIROS Julieta Venegas/MTV Unplugged: "Precisamos abrir nossos ouvidos (e nossas portas) para a música pop latino-americana. Este é o mais recente álbum da cantora e compositora Julieta Venegas, uma das grandes sensações da música mexicana no momento, que foi praticamente ignorado por aqui." Third (Portishead): "O nome do grupo é uma homenagem ao vilarejo onde eles vivem, localizado no condado de Cornwall, sudoeste da Inglaterra, próximo à cidade de Bristol. O som do pessoal tem a ver com a atmosfera daquela região, onde as lendas arturianas tiveram origem. Em 1994, o Portishead revolucionou a música pop britânica com seu álbum de estréia Dummy - um divisor de águas na dance music até hoje. O álbum Third é o quinto disco do grupo, apesar do nome. É um trabalho denso, mais pesado e desafiador do que os anteriores, e merece um lugar em nossa discoteca. E, claro: sempre vale a pena se deliciar com a voz única e doce de Beth Gibbons." Viva la Vida (Coldplay): "Este é o quarto disco de uma das maiores bandas do planeta hoje. Produzido pelo mago dos estúdios, Brian Eno, Viva la Vida ruma para outras direções: violoncelos, violinos, violões, ambiências, climas, tablas (tambores indianos), percussão árabe e faixas instrumentais. Apesar disso, a marca sonora da banda está presente e Chris Martin, figura principal do grupo, é uma das vozes mais carismáticas do britpop (abreviação para British Pop ou Pop Britânico)." Seventh Tree (Goldfrapp): "Quarto álbum da dupla inglesa, que mistura texturas eletrônicas, folk e pop com ótimas melodias. Alison Goldfrapp, expoente central, é uma das principais revelações da cena londrina dos últimos anos." Med Sud I Eyrum Vid Spilum Endalaust (Sigur Rós): "Não é fácil descrever a música desta banda islandesa, que se já apresentou no Brasil. A sonoridade do Sigur Rós é diferente de tudo o que se ouve por aí - os caras fazem um pop diferente, cantado em sua língua natal. Neste disco, algumas canções ganharam arranjos de orquestra, tornando o trabalho do grupo mais interessante ainda. Infelizmente o disco ainda não foi lançado por aqui."