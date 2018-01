?A infecção nos hospitais é um problema de todos?

Responsável nos últimos 15 anos pela área de infecção hospitalar do Centro de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, a brasileira Denise Cardo afirma que a diferença entre os dois países no controle do problema é que, nos EUA, se aceita um nível muito menor de risco e há uma cobrança maior da sociedade. "Quando penso na diferença é o nível que se aceita como risco. Aqui (nos EUA), mais e mais, não se aceita que esse tipo de coisa aconteça. Quando acontece, há cobrança da sociedade", disse Cardo. Leia trechos da entrevista. Leia a íntegra da entrevista O que causa uma epidemia como essa de infecção por micobactéria que o Brasil enfrenta hoje? Muitas vezes são várias coisas juntas. É complexo, mas não quer dizer que não é possível prevenir. Ainda mais numa situação como esta, que vem de alguns anos, e em vários Estados. É importante ver se há causas comuns, muitas vezes não se acha a causa, mas coisas que não estão da maneira ideal. E é sempre uma oportunidade para mostrar que as coisas devem ser feitas da maneira correta. Sempre que há queda nas medidas de controle, há infecção. É possível fazer um paralelo com os EUA? O que vemos em surtos nos EUA é que as pessoas não sabem o que deveriam estar fazendo, falhas na priorização dos hospitais, porque às vezes aquilo não é uma prioridade e falha na fiscalização. Porque, mesmo que haja fiscalização, esses fiscais não sabem o que devem procurar (nos hospitais). A diferença entre Brasil e os EUA é o nível que se aceita de risco. Aqui mais e mais não se aceita que esse tipo de coisa aconteça e, quando acontece, há cobrança da sociedade. Controle de infecção é responsabilidade de todos: do diretor do hospital, do médico, da enfermeira, da pessoa que limpa o chão. Há a questão dos hábitos dos profissionais. Não é que os profissionais querem causar a infecção, mas causam por ignorância, desconhecimento. Outra coisa é o ponto de vista administrativo:não adianta ter todo conhecimento e não ter onde lavar sua mão, não ter luva suficiente, avental suficiente. É preciso apoio administrativo junto com esse conhecimento.