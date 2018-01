Como é transmitida? Pelo ar ou contato com secreções de pessoas infectadas. Incubação de 3 a 7 dias Quais são os sintomas? Febre alta repentina (maior que 37,5°C), dor de cabeça, garganta inflamada, tosse e congestão nasal ou dificuldade respiratória em até 10 dias após sair de país afetado por influenza A(H1N1) ou após ter contato próximo com pessoa com suspeita ou caso confirmado da doença O que fazer se suspeito que estou com a gripe suína? Se você esteve em um dos países em que o vírus está circulando ou teve contato com alguém com a doença, permaneça em casa, em repouso, e tome bastante líquido. Evite contato com outras pessoas e ligue para um médico ou unidade de saúde. Caso vá se deslocar, cubra nariz e boca no percurso Como prevenir? Não há vacina específica contra esse vírus, então evite contato com pessoas doentes, com febre ou tosse; lave as mãos frequentemente e alimente-se bem para fortalecer as defesas naturais do corpo Se os sintomas são similares ao da gripe, por que o alarde com o A(H1N1)? Porque é vírus novo, pouco conhecido e ainda imprevisível Há tratamento no Brasil? Sim. Há um medicamento antiviral indicado pela OMS e disponível na rede pública de saúde que será usado apenas por recomendação médica O que muda no País com o nível 6 de alerta? Segundo o governo, não há alteração das medidas já adotadas