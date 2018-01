A frutinha que deu certo

Folhado Tempo de preparo: 1 hora Rendimento: 10 porções Ingredientes 1 pacote de massa folhada laminada (300 g) 1 ovo para pincelar 2 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro para polvilhar Recheio 4 nectarinas descascadas e cortadas em fatias 4 colheres (sopa) de açúcar 1/4 de xícara (chá) de água 3 colheres (sopa) de farinha de rosca 1/2 xícara (chá) de uva-passa escura, sem sementes Preparo 1. Descongele a massa folhada laminada, conforme as instruções da embalagem. Reserve. 2. Corte as nectarinas em rodelas finas. Reserve. 3. Numa frigideira, derreta o açúcar, junte a água e mexa até obter uma calda. 4. Disponha as rodelas de nectarina reservadas e cozinhe por três minutos em fogo baixo. Espere esfriar. 5. Escorra as nectarinas numa peneira. 6. Desenrole a massa folhada e espalhe a farinha de rosca em toda a sua extensão, menos nas laterais. 7. Sobre a farinha, disponha as fatias de nectarina escorridas e polvilhe a uva-passa. 8. Pincele a borda da massa com ovo e feche, pressionando levemente as laterais. 9. Coloque numa assadeira untada com manteiga, pincele o folhado com o restante do ovo e leve à geladeira por 20 minutos. 10. Retire da geladeira e asse em forno pré-aquecido a 180º C, por aproximadamente 40 a 45 minutos. 11. Retire do forno, espere esfriar e polvilhe com o açúcar de confeiteiro. 12. Sirva morno, acompanhado de uma bola de sorvete de creme ou chantilly. Custo: médio Grau de dificuldade: médio Geléia Tempo de preparo: 40 minutos Rendimento: 750 g Ingredientes 500 g de nectarina cerca de 500 g de açúcar Preparo 1. Lave e descasque as nectarinas. Retire os caroços e corte a polpa em pedaços pequenos. 2. Coloque numa panela e junte cerca de 1 xícara (chá) de água. Não cubra completamente as frutas com a água. 3. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 5 minutos. 4. Retire do fogo, pese e junte o mesmo peso de açúcar. 5. Volte a cozinhar, em fogo baixo, mexendo sempre, até obter o ponto de geléia. Para verificar se está pronta: mergulhe a colher de pau na mistura da geléia, retire-a e deixe pingar algumas gotas num prato. Se as gotas endurecerem sem se espalhar, a geléia está no ponto. 6. Despeje a geléia em vidros, espere esfriar, tampe e guarde na geladeira. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Torta Tempo de preparo: 40 minutos Rendimento: 10 porções Ingredientes Massa 200 g de biscoito integral doce 1 colher (sopa) de açúcar mascavo 50 g de manteiga ou de margarina Recheio 1 pacote de pudim de baunilha 1/2 litro de leite 3 nectarinas Cobertura 1 envelope de gelatina de pêssego ou abacaxi Preparo 1. Triture os biscoitos no liquidificador. Coloque-os numa tigela, junte o açúcar e a manteiga, e misture bem. 2. Coloque numa assadeira de 25 cm de diâmetro, com aro removível, e pressione bem, espalhando a massa no fundo e nas laterais da fôrma. 3. Asse em forno pré-aquecido por cerca de 10 minutos. Retire do forno e deixe esfriar. 4. Enquanto isso, prepare o recheio. Despeje o pó para pudim numa panela, junte o leite e mexa até o pó dissolver por completo. 5. Leve ao fogo brando e cozinhe, sempre mexendo, até levantar fervura. 6. Mantenha no fogo por mais um minuto, desligue, espere esfriar e, em seguida, despeje sobre a massa reservada. 7. Descasque as nectarinas, descarte os caroços e corte-as em fatias finas. Disponha sobre o recheio da torta. 8. Prepare a gelatina de acordo com as instruções da embalagem. Deixe esfriar um pouco, derrame sobre as fatias de nectarina e leve à geladeira por pelo menos 3 horas antes de servir. Custo: baixo Grau de dificuldade: médio Refresco Tempo de preparo: 15 minutos Rendimento: 5 porções Ingredientes 2 nectarinas grandes 2 colheres (sopa) de açúcar 3 colheres (sopa) de suco de limão 1/2 xícara (chá) de suco de laranja 1/2 colher (chá) de raspas de limão 1/2 colher (chá) de raspas de laranja 1 litro de água mineral Preparo 1. Descasque as nectarinas, descarte os caroços, corte a polpa em pedaços e coloque-as no liquidificador. 2. Junte o açúcar, os sucos e as raspas de limão e laranja. Bata bem. 3. Tampe o liquidificador e deixe na geladeira. 4. Um pouco antes de servir, junte a água mineral, bata mais um pouco e sirva. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil