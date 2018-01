A formação do mercado de créditos de carbono é analisada com uma linguagem didática no livro Créditos de carbono e sustentabilidade - Os novos caminhos do capitalismo, do gerente de Produtos para Sustentabilidade do Banco Real, Antônio Lombardi. A publicação apresenta um panorama histórico sobre as mudanças climáticas (191 págs. São Paulo: Lazuli Editora).