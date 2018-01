''A força principal para melhorar o ensino vem dos pais''

A comunidade da escola municipal de ensino fundamental Desembargador Amorim Lima, na zona oeste, reuniu-se no dia 4 para escolher os membros de seu conselho escolar. Foram eleitos sete representantes entre alunos, pais, professores e funcionários. O corretor de seguros e pai de uma aluna do 2.º ano Luis Braga foi o eleito para o cargo de vice-presidente. "Acredito que a força principal para melhorar o ensino deve vir dos pais, os principais interessados. Se você trabalha junto com a direção da escola a coisa é muito mais fácil", diz. A gestão participativa alcançou bons resultados. Em 2007, a escola atingiu nota 4,6 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), quando sua meta para os anos finais era de 4 pontos. Na rede municipal de São Paulo o índice foi de 3,9.