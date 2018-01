A força da cabeleira

O fascínio das brasileiras por suas cabeleiras consolidou um próspero mercado, em um mar de lançamentos que não param de lotar as prateleiras. Não é à toa que produtos para cabelos têm o maior faturamento da indústria brasileira de artigos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Em 2010, esse nicho movimentou US$ 7,88 bilhões, um crescimento de 25% em relação a 2009, afirma a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal / Euromonitor.

Símbolo de sedução e feminilidade, os cabelos recebem mais cuidados também nos salões de beleza. Estudo da Fecomércio divulgado no início do segundo semestre aponta para um aumento de 44% nos gastos mensais das famílias brasileiras com cabeleireiro em seis anos. Isso inclui corte de cabelo, tintura, lavagem, escova e outros tantos procedimentos que transformam a cabeça da população, especialmente a das mulheres.

Os profissionais da área não têm do que reclamar. De acordo com levantamento da Fecomércio feito a partir dos dados das Pesquisas do Orçamento Familiar (POF) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os salões movimentaram R$ 1,01 bilhão por mês no Brasil em 2008.

"Os paulistas de todas as classes sociais foram os que mais gastaram com os cabeleireiros", ressalta o economista da Fecomércio Altamiro Carvalho, que coordenou o estudo. "Por mês, eles deixaram nos salões R$ 309 milhões, sendo que 61% desse total estão concentrados na classe C, fatia que mais impulsionou o crescimento."

Esse valor mensal é bem maior do que os paulistas desembolsam, por exemplo, com frango (R$ 182 milhões) e com artigos de limpeza (R$ 252 milhões). Desde 2002, os gastos no Estado de São Paulo subiram 38%, aquecendo ainda mais esse ascendente mercado. "A vaidade brasileira é muito valorizada e o aumento de renda leva ao consumo de itens mais sofisticados", avalia Carvalho.

Para muitas mulheres, cabelo bonito é mais importante do que os cuidados com o corpo. E influencia até o humor, como atesta a dona de casa Dóris Hamuche, de 49 anos. "Os cabelos são a moldura do rosto", resume. "Se estiverem detonados, meu humor vai para o chão." Os fios brancos são seus grandes desafios, mas as derrapadas dos profissionais também a tiram do sério. Quando algo não fica como deseja, ela não mede palavras para mostrar seu descontentamento. E se o erro é grave, não hesita em trocar de salão.

"Gosto e me preocupo tanto com os cabelos que chego a ensinar o cabeleireiro", conta Dóris. "Levo minhas filhas ao salão e fico em cima delas e dos profissionais para não deixar que façam alguma besteira." Como a mãe, as belas Monique, Karen e Desiree, de 17, 21 e 22 anos, respectivamente, investem pesado nos fios. Sem mencionar valores, Dóris só diz que evita fazer as contas para não deixar o marido, empresário, de cabelo em pé.

A empresária Ana Lúcia Zambon, de 36 anos, tem o privilégio de só lavar o cabelo em salão - um luxo que muitas mortais não podem pagar. Além de curtir o momento, com direito a massagem, afagos e encontros com amigas, ela preza os resultados. "Os fios ficam impecáveis e mais saudáveis porque estão na mão de profissionais", garante. "Para mim, o principal fator de qualidade é a limpeza com os produtos adequados."

Por isso, Ana Lúcia bate cartão no cabeleireiro três vezes por semana. Nem mesmo quando viaja a trabalho deixa de cuidar das madeixas. Para não ficar na mão, sempre pesquisa as melhores opções em salões de beleza. Recentemente, retornou de Paris de cabelos curtos, embora seja adepta dos longos. "Estava um calor insuportável e acabei cortando após a indicação de minha amiga libanesa", conta a empresária, que é solteira e dona de um maltês cujos pelos também são impecáveis. "Quando meu cabelo não está bom, também não fico bem."

Raro é encontrar uma mulher que coloque na ponta do lápis quanto gasta por mês com produtos e cabeleireiro. Na verdade, a maioria costuma dizer que "há coisas que é melhor não saber". Porém, segundo o presidente da Sociedade Brasileira do Cabelo, o tricologista Valcinir Bedin, estima-se que uma mulher de classe média gaste aproximadamente R$ 700 mil com as madeixas ao longo da vida.

Esse dado faz parte do levantamento realizado em 2010 com 1.357 entrevistadas em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. A obsessão brasileira pelos cabelos é tão acentuada que a idade média inicial de tratamento, ou seja, em que se começa a mudar os cabelos, é aos 9 anos! "No mundo todo, isso acontece aos 14 anos, exceto no Japão, cuja idade é 12", avisa o dermatologista Bedin, especialista em cabelos.

Uma pesquisa feita pela L’Oréal - maior empresa de cosméticos do mundo - com 766 consumidoras brasileiras mostra que 62% gostariam que seus cabelos fossem lisos. Entre as entrevistadas, 57% passaram por algum procedimento de transformação nos fios, sendo o alisamento o mais realizado nos institutos de beleza. Isso torna o País o número 1 em tratamentos químicos. "O ideal de cabelo para as brasileiras é o liso, longo e com caimento natural", avisa Juliana Avi, gerente de marketing e desenvolvimento da divisão de produtos profissionais da marca.

Modelo exportação. As brasileiras são tão exigentes e ávidas por novidades que viraram referência mundial. Juliana diz que a demanda nacional impulsionou o desenvolvimento de produtos específicos para elas, muitos dos quais acabam lançados também lá fora. Da linha profissional da L’Oréal, por exemplo, técnicas de mechas elaboradas para o Brasil foram parar na Europa e América do Sul. A linha profissional X-Tenso, para alisar cabelos, também nasceu aqui e faz sucesso no mercado internacional com o nome de "alisamento brasileiro".

Na contramão da ditadura dos lisos, a ex-modelo e hoje designer de joias Sabrina Gasperin, de 35 anos, prefere os ondulados de sua farta cabeleira. "Gosto de cabelão", diz a beldade, que é casada e tem uma filha de 1 ano e três meses. "Acho superfeminino e aposto sempre no solto e natural. Fujo de chapinha e alisamento." Para manter os fios exuberantes, ela segue a cartilha de sua hair-specialist Renata Souza, do Dios: faz tratamento semanal no salão e só usa os produtos indicados por ela.

"Estava com os cabelos danificados por causa dos anos em que atuei como modelo, época em que os fios eram constantemente submetidos a várias agressões", conta Sabrina. "Comecei a cuidar dos fios com a Renata por indicação de duas amigas, as modelos Cássia Ávila e a Isabella Fiorentino." O seu tratamento da Dios preferido é o Day Moon (R$ 450) ou corte da lua, que consiste em aplicação de laser seguida de limpeza do couro cabeludo.

A procura pelos tratamentos e serviços para cabelos é tamanha que ganha disparado da demanda do spa, que funciona no salão Dios. "Cabelo tem uma força incrível", observa a proprietária, Renata Souza. "Se estiver lindo, um jeans e uma camiseta básicos já bastam." A prova? Sabrina Gasperin! E ela precisa algo mais?

Xampu com ou sem sal?

Valéria Robles, professora de cosmetologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (USP), coordenou uma pesquisa para descobrir a influência do sal nos cabelos.

A partir de uma fórmula básica de xampu com e sem sal, foram realizados testes em dois grupos de voluntários. O resultado final mostrou que sua ação não causa danos aos fios, como se costuma ouvir.

"O sal não tem efeito visual nos cabelos", avisa Valéria. A substância, segundo ela, apenas altera a aparência do produto, ou seja, sua viscosidade.

Para a pesquisadora, o importante é o equilíbrio entre os componentes de um produto. É a junção de detergentes e outras matérias-primas, explica Valéria, que vai atuar de maneira eficiente ou não nos diferentes tipos de cabelo.

Apesar dos avanços no desenvolvimento de produtos, a professora lembra que é sempre bom tomar cuidado com promessas exageradas.