A dieta ideal para os soropositivos

>>A dieta para o paciente portador de HIV que faz uso de vários medicamentos anti-retrovirais deve levar em consideração o risco da resistência insulínica, de acordo com a endocrinologista Ellen Simone Paiva. ?Apesar de a insulina existir em quantidades geralmente adequadas no organismo, ela não tem um efeito adequado, o que leva à produção cada vez maior de insulina e, conseqüentemente, ao ganho de peso?, explica. ?A alimentação deve atender à necessidade de melhorar essa resistência insulínica, com a redução das gorduras saturadas (carnes gordas, laticínio integrais, embutidos e todas as gorduras que adquirem a consistência pastosa ou endurecida à temperatura ambiente), dos carboidratos simples ou açúcares e do aumento do consumo de fibras.? >>As fibras melhoram a sensibilidade à insulina, facilitam o trânsito intestinal e alentecem o esvaziamento do estômago, acarretando um aumento da saciedade. São encontradas nas frutas, hortaliças e legumes. ?Os principais carboidratos que devem fazer parte da dieta desses pacientes são os pães, cereais integrais, arroz, massas, batatas e tubérculos?, recomenda a médica. As frutas ? ricas em vitaminas e minerais ? devem ser consumidas nos horários intermediários das refeições. >>Peixes que apresentam um tipo de gordura com efeito protetor ao coração também devem integrar a dieta do paciente soropositivo, uma vez que o seu risco de desenvolvimento de problemas cardiovasculares é mais elevado do que a população em geral. ?Estamos falando da gordura poliinsaturada ou ômega-3, encontrada principalmente no salmão, na sardinha e no arenque. Além dessas fontes, encontramos ômega-3 em nozes, castanhas, sementes de linhaça e, em quantidade muito adequada, nos óleos vegetais?, recomenda a endocrinologista. Outro tipo de gordura boa, que também protege o coração, é a gordura do azeite ou monoinsaturada. ?As gorduras, mesmo as versões protetoras, devem ser consumidas com moderação, pois contêm a maior densidade calórica dos nutrientes?, pondera a médica. ?A gordura trans deve ser evitada?, completa.