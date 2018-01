''A decisão sobre abortar deve ser da mãe''

Uma mãe deveria ter sempre o direito de abortar. Não apenas em casos extremos, como o da menina em Pernambuco, mas em qualquer circunstância, até mesmo em estágios avançados da gestação. Essa é o opinião do médico Marco Segre, professor emérito da Universidade de São Paulo (USP) e especialista em bioética. "Os motivos são da mãe e não dos outros", diz. "A decisão quanto a ter ou não uma criança cabe fundamentalmente a ela." Assista a íntegra da entrevista e veja outros debates sobre aborto e o caso de Pernambuco No outro extremo do debate, Segre diz que as pessoas têm também o direito de morrer, e que é a favor da eutanásia. Não só em casos extremos, como os da americana Terri Schiavo e da italiana Eluana Englaro, que estavam em coma irreversível havia anos, mas para pacientes terminais, que expressem verbalmente desejo de morrer. "É o princípio da autonomia, de a pessoa ter o direito de traçar o próprio caminho." Como o sr. vê o caso do aborto praticado no Recife? Acho que houve fundamentalismo. Sabemos que a Igreja é contrária ao aborto e pune os que o praticam. Mas em situações como essa, com todo o respeito, é surpreendente que se possa chegar a tal ponto. Uma menina de 9 anos, estuprada, vítima de um crime. O bom senso me leva a achar esse aborto absolutamente legítimo e até aconselhável. Crença é crença. Há de se respeitar em tese, mas é evidente que, nesse caso específico, para a grande maioria, (a posição da Igreja) é inaceitável. Em que situações o senhor acha que um aborto se justifica? Acho que o aborto poderia ser permitido basicamente a pedido da mãe, em determinadas circunstâncias, em determinados períodos da gestação. Não acho que deveria ser permitido sempre, mesmo num feto a termo, por algum capricho da mãe. Mas acho que, sendo mãe, a decisão cabe fundamentalmente a ela. Mesmo se a mulher engravidar naturalmente numa relação amorosa? Não precisa haver risco médico. Os motivos são da mãe, não dos outros. O desejo da mulher que, por determinada circunstância, não quer ter o filho, deve ser respeitado. Pode até não ser respeitado, dependendo da legislação, mas é legítimo e deve ser ouvido. Qual seria um limite de tempo razoável para o aborto? Procuro, pragmaticamente, dividir a gestação em períodos. Até o terceiro mês, eu permitiria o aborto a pedido da mãe, simplesmente, em qualquer circunstância. Dos 3 aos 6 meses, na existência de patologias ou defeitos diagnosticados - como, por exemplo, síndrome de Down - acho que caberia à mãe o poder de desistir (da gestação). Dos 6 aos 9 meses, acabo sendo também um pouco conservador: permitiria o aborto apenas em situações específicas, como no caso de risco de vida para a mãe, que já é previsto na lei. Nas clínicas de reprodução humana já é possível selecionar embriões com base no sexo e na ausência de mutações genéticas associadas a doenças. Nada impede que, no futuro, seja possível selecionar também outras características, incluindo características físicas. Qual deve ser o limite? Em princípio, sou a favor da autonomia dos pais, no sentido de quererem ou não um filho com certas características... Só características associadas a doenças ou até físicas? Até características físicas. Agora, quando você massifica isso e, por uma questão de moda ou algo assim, muitas famílias optam por filhos com características semelhantes - por exemplo, se todo mundo começa a só querer filhos homens e desprezar as meninas - é preciso ver isso. No momento em que se cria um debate entre o individual e o coletivo, vamos ver o que interessa mais. Se as opções pelo aborto começam a repercutir demograficamente na população, aí estaria o limite. Qual direito vale mais - o do feto de nascer ou dos pais de abortar? Essa ideia que coloquei, de dividir a gestação em períodos de 3, 6 e 9 meses, é apenas uma proposta que procura não desagradar demais aos setores mais conservadores. Pois você poderá retrucar com toda a facilidade e dizer que tirar o feto depois de seis meses ou nove meses de gestação, do ponto de vista moral, é a mesma coisa. Então seria uma tentativa de fazer um acordo entre as partes. Mas há um momento, então, que o direito do feto supera o dos pais? Sim, mas este momento é definido culturalmente (não cientificamente). Quem é o "dono" do feto? Os pais são os donos. Falo os pais porque não sei dizer se quem manda mais é o pai ou a mãe. Emocionalmente, acho que a mãe deveria ter mais poder de decisão, porque é ela que gesta o embrião.