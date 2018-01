A conversa também é um ótimo remédio

Dermato, gastro, neuro... A sensação que temos, às vezes, é a de que precisamos de um médico só para gerenciar toda a variedade de especialistas que temos à disposição. O médico de família e comunidade faz um trabalho parecido com isso. Com uma especialização acadêmica que abrange desde pediatria até psiquiatria, tem o conhecimento necessário para identificar o que o paciente tem. E ainda se utiliza de um instrumento do qual muitos especialistas se esquecem: a conversa. ?De acordo com um estudo publicado na New England Journal of Medicine, um médico de família bem informado pode diagnosticar 80% das doenças?, diz o médico de família e comunidade Daniel Gonçalves. Nos últimos anos, os convênios começaram a incluir mais profissionais da área entre seus associados. Um dos responsáveis pela revitalização da especialidade médica é o Programa Saúde da Família, (PSF) criado em meados da década de 90 com a tentativa de valorizar a prevenção. Há também a ação de entidades de classe, como a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que completa 25 anos de atuação no Brasil. Mais aprimorado do que era no século passado, o trabalho de um médico de cabeceira busca desvincular o indivíduo da tecnologia. Isso não significa que ele vá deixar de pedir um exame mais sofisticado. Os pacientes gostam do que é moderno. No entanto, não admitem que o médico não lhes dê atenção. Dona de casa, Ana Cristina Maino Chiapinotto, de 42 anos, desistiu da especialista do convênio depois que ela ignorou várias de suas ligações. ?De tanto ouvir falar bem sobre o trabalho do médico de família, resolvi tentar?, diz. Hoje, ela, o marido e os dois filhos vão ao mesmo posto de saúde. Ela nem pensa em ter outro médico. ?Ele analisa até a situação financeira da minha família. Nos sentimos mais seguros?, diz Ana Cristina. Os médicos de família e comunidade costumam dizer que cuidam da pessoa, e não da doença. E também garantem que seu trabalho é mais voltado para a prevenção. ?Em uma única consulta, pergunto se a pessoa está usando filtro solar, comendo fibras ou brigando demais com os familiares?, diz Gonçalves, integrante do PSF. Todos os problemas da família são ?da conta? do médico de cabeceira. ?Ele não cuida só da minha mãe. Ele também nos orienta e prepara para a doença dela?, diz a agente comunitária Lourdes Rodrigues, 56, filha de Quitéria de Assis, 84 anos, portadora de Alzheimer. A relação de confiança é encarada como ciência. Eles estudam, na especialização, formas de melhorar o vínculo com o paciente. ?A conversa é mais da metade do tratamento?, diz Gonçalves.