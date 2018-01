A arte do bordado de Lino

O desfile do cearense Lino Villaventura ? que comanda sua própria marca desde 1982 ? encerrou o segundo dia da 22ª edição da São Paulo Fashion Week. Para a temporada de inverno, o estilista investiu em peças brilhantes e geométricas. No entanto, para quem pensa que o criador abusou dos paetês, está redondamente enganado. Lino investiu pesado nos cristais, que vieram nos vestidos, nas blusas e nas camisetas de manga longa, bem justas ao corpo. Porém, a apresentação parece mais uma exposição de roupas, do que um desfile de moda. Por ser um trabalho elaborado, grande parte da platéia costuma sair de queixo caído com tanta informação que os looks oferecem. Nessa hora, fica explícito que Lino, é um excelente costureiro. ?Adoro detalhes e peças bordadas. Passo dias bordando as minhas criações. É a minha paixão?, revela o estilista. O resultado de todo esse trabalho e da parafernália de detalhes dá muito trabalho para as modelos, que tiveram de desfilar com os braços retinhos para não desfigurar a qualidade de criação das peças. Os rapazes que tiveram sorte! Ganharam peças mais contidas, com pouco brilho, mas com alguns recortes geométricos. O destaque vai para o macacão recheado de cristais, facilmente usado por um garoto moderninho antenado no mundo da moda. Se existessem fadas, elas certamente usariam os vestidos que encerraram a apresentação de Lino, com bordados leves em tules de cores bem clarinhas. ?Só vejo se a coleção ficou boa depois do desfile. Antes, não tenho tanta referência das minhas criações?, finaliza o estilista.