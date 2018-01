720 mil alunos fazem hoje o Prova Brasil

Cerca de 720 mil alunos da rede estadual de São Paulo começam hoje a participar da Prova Brasil, avaliação do governo federal para estudantes de 4.ª e 8.ª séries do ensino fundamental. As 4.687 escolas estaduais avaliam, até 13 de novembro, os alunos por meio de 39 questões sobre matemática e língua portuguesa. Os estudantes da rede paulista terão de submeter-se, além da Prova Brasil, a outras três avaliações: a Prova São Paulo, o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) e o Sistema de Avaliação de Educação Básica (Saeb).