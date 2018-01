650 esperam na fila de fígado

Dos 1.057 inscritos na lista de espera por um fígado, apenas cerca de 650 continuam ativos após recadastramento da Secretaria Estadual da Saúde. A checagem foi anunciada após a prisão do médico Joaquim Ribeiro Filho sob acusação de desrespeitar a fila. A partir de hoje, a ordem dos pacientes será divulgada na internet, nos moldes do que é feito em São Paulo. Até o fim do ano, também será feito o recadastramento das filas de rim e de córnea. O resultado do levantamento, divulgado ontem, mostra como a lista estava desatualizada. Do total, 117 pacientes já morreram, 377 não estavam com seus contatos atualizados, além dos que não tinham mais indicação para transplante ou já receberam órgão de doador vivo. Muitos estavam com os exames de sangue desatualizados. Com base neles se calcula o índice de Meld, que determina a gravidade e a ordem da fila. Em todos esses casos, a responsabilidade de comunicar a Central Estadual de Transplantes é da equipe médica. No Rio, apenas duas equipes estão habilitadas a operar em quatro hospitais, dois particulares (São José do Avaí e Clínica São Vicente) e dois federais (Hospital-Geral de Bonsucesso e Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, conhecido como do Fundão). A realização de transplantes neste último voltou a ser permitida na sexta-feira, mas nenhuma cirurgia do tipo foi feita desde então.