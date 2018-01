60 mil morreram sem receber

Como o pagamento dos precatórios é feito na ordem cronológica, pessoas que tiveram decisões judiciais favoráveis no Estado de São Paulo em 1998 estão recebendo suas dívidas só agora. Por causa dessa longa e demorada fila, cerca de 60 mil pessoas já morreram sem receber a dívida, segundo um relatório divulgado pela Advocacia Sandoval Filho. "O poder público trata o credor de modo humilhante", afirma o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Celso Limongi. "É uma verdadeira agressão aos direitos humanos", diz Flávio Brando, da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. O chamado precatório alimentar se refere a salários, pensões e aposentadorias de funcionários públicos. Pela lei, só recebem rapidamente as pessoas a quem o governo deve até R$ 15,8 mil. A dívida de São Paulo em precatórios alimentares soma quase R$ 10 bilhões.