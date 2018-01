6 chineses são julgados por contaminação do leite

Seis chineses foram levados ontem a julgamento por suposto envolvimento na fabricação e venda de melamina, produto que ao ser adicionado no leite em pó causou a morte de seis crianças e deixou outras 300 mil doentes na China. Entre os acusados está Zhang Yujun, proprietário da principal abastecedora de melamina do país. Sua empresa fabricava "proteína em pó", composta principalmente de malto dextrina e melamina. A mistura letal era incorporada ao leite com o objetivo de mascarar os índices de proteína do produto. Já Zhang Yanzhang foi acusado de comprar e revender 230 toneladas desse pó a outros comerciantes. Outros quatro homens foram julgados em diferentes tribunais por adicionar o composto químico ao leite e vender o produto ao grupo Sanlu, principal empresa envolvida no escândalo. A ex-presidente da Sanlu Tian Wenhua vai a julgamento na próxima quarta-feira, em Shijiazhuang (norte da província de Hebei), por venda de produto adulterado e de má qualidade. Ela corre o risco de ser condenada à pena de morte. Os diversos tribunais emitirão seus veredictos em data ainda não especificada.