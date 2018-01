6 apostas para a direção criativa da Dior

Na opinião de Daniela Falcão, diretora de redação da Vogue Brasil, Giambattista Valli seria a melhor opção para assumir o lugar de Simons. Com estilo ultrafeminino e exuberante, o italiano formado pela Central Saint Martins atualmente comanda a grife que leva seu nome. Antes disso, passou pelo ateliê do também italiano Roberto Capucci, pela Fendi e se consagrou como diretor criativo da grife francesa Emanuel Ungaro.“Ele tem experiência em alta-costura, o romantismo que a cliente da Dior adora, é exímio couturier e tem um séquito de fãs que tem tudo a ver com a Dior”, diz Daniela.

Foto: Reprodução