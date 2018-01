Aproximadamente 550 filhotes de tartarugas transportados em uma mochila foram apreendidos em um ônibus interestadual no km 78 da Rodovia Presidente Dutra, na região de Roseira, em São Paulo. A mochila estava no bagageiro superior do veículo. Todos os animais estavam vivos, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O flagrante ocorreu no fim da noite de anteontem. O proprietário da mochila não foi identificado.